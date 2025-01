Di Francesco: «Stankovic? Pazienza coi giovani. Noi grande gara»

Eusebio Di Francesco si presenta davanti ai giornalisti al termine di Venezia-Inter. Dopo lo 0-1, l’allenatore dei lagunari risponde alle domande in conferenza stampa.

Questo risultato le sta stretto, Di Francesco?

Il risultato ci sta, se vediamo che l’Inter ha fatto sempre 4 gol a tutte fuori casa, posso dire che la mia squadra ha disputato un’ottima gara. Dimostrato di essere vivi, nonostante la classifica. Oltre ai complimenti, dobbiamo iniziare a fare dei punti.

Dal mercato si aspetta Zerbin o Belotti?

Il mercato è un fattore del momento, la dimostrazione è di andare a mettere qualche giocatore. Dietro siamo in difficoltà, siamo senza difensori. Per la prossima gara si necessita di fare qualcosa di immediato. L’unica cosa è che abbiamo alle porte due partite importantissime, ma faccio i complimenti alla squadra. Resistere e provare a giocare creando nella ripresa, ribattendo colpo su colpo e non concedendo tantissimo, sono contento. La squadra è viva. La società sa benissimo che dobbiamo andare a mettere dei giocatori per rinforzare questa squadra, ma è compito loro.

Di Francesco avete tenuto testa all’Inter. C’è ora distacco, il pubblico sarà decisivo?

Ringrazio i tifosi che sono stati straordinari, peccato non aver raggiunto il pareggio. Dobbiamo essere bravi a non essere frenetici, mantenere compattezza e lucidità. Mancano ancora 18 partite negli scontri diretti una partita da 3 punti può diventare da sei. Serve compattezza e solidità, da questa prestazione tiro fuori una squadra che ha mostrato di avere grande voglia di lottare.

Di Francesco, 22 anni sono pochi per un portiere. Stankovic, qualche parola?

Filip è in continua crescita, la differenza è che bisogna avere coraggio forza e fiducia ai ragazzi. Voi li ammazzate dopo mezza partita andata male, serve pazienza. I giovani sono come i nostri figli, vanno sopportati e supportati. Stankovic può fare cose importanti, ma deve continuare a lavorare con disponibilità e umiltà.

La squadra è in crescita.

Questa squadra sta dimostrando tante buone cose, ma servono dei punti.

Un giudizio su Doumbia e su Bjarkason?

Bjarkason ha raggiunto una buona condizione fisica, sta facendo dei passaggi importanti. E’ un ragazzo di buone prospettiva. Doumbia eve dare continuità nella capacità di inserirsi e di disposizione fisica.