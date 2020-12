Di Francesco: “Squadra in crescita. Subiti due gol su calcio piazzato”

Condividi questo articolo

Eusebio Di Francesco Cagliari

Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Cagliari-Inter, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 1-3. Di seguito le sue dichiarazioni

ANALISI – Queste le parole di Eusebio Di Francesco: «Una partita complicata all’inizio per noi, dopo il gol abbiamo dato qualità alla manovra. Nel momento in cui sembrava che l’Inter avesse perso forza sono arrivati i due gol su calcio piazzato. Siamo stati distratti, non possiamo permettercelo contro una squadra piena di grandi campioni. Cambio modulo? Ho fatto una mossa per dare compattezza e per ripartire. Abbiamo preso due gol su calcio piazzato, fa male. L’opportunità del gol di Cerri che poteva fare 2-2 è un peccato».

CRESCITA – Di Francesco analizza il secondo tempo dei rossoblù: «Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, ha palleggiato bene. Dava la sensazione che eravamo in partita in maniera netta. Loro hanno avuto tre occasioni nette nei primi 15′, ma noi siamo cresciuti. Attraverso questo tipo di partite si cresce, ho visto una crescita generale della squadra da un po’ di tempo a questa parte».