Di Francesco: «Primo gol Inter ingenuo e sfortunato da parte nostra. Loro campioni»

Di Francesco ha commentato Verona-Inter ai canali ufficiali del club scaligero. Il tecnico dell’Hellas si rammarica con i suoi per la gestione del momentaneo 1-1, nato da rimessa laterale, e per come è arrivato l’1-2.

ERRORI DECISIVI – Eusebio Di Francesco è dispiaciuto dopo Verona-Inter: «Peccato perché abbiamo subito gol all’inizio del secondo tempo, che ha un po’ cambiato l’andamento della gara. Un gol ingenuo, anche sfortunato perché l’ha deviata un calciatore nostro. Abbiamo preso gol nel finale su un nostro fallo laterale a favore: li avevamo tenuti lì, sono ripartiti e su un cross per me facilmente leggibile abbiamo preso gol. Al di là della qualità degli avversari è entrato Joaquin Correa, ha fatto doppietta e determinato la partita. Hanno dei campioni che possono entrare e decidere in qualsiasi momento. Cosa mi è piaciuto? L’atteggiamento. Dobbiamo essere più attenti su certe situazioni, come il fallo laterale del gol a cinque minuti dalla fine. Queste alla fine sono le differenze tra le grandi squadre, che in qualsiasi momento possono fare gol: stasera all’83’ e al 93′. La sosta? Torna utile, ma non per chi va in nazionale. Ci aiuterà, dobbiamo fare tesoro degli errori ma anche delle cose buone che abbiamo fatto. Dobbiamo cercare di limare gli errori».