Di Francesco: «Presi gol da nostri errori. Correa arriva ieri e fa doppietta»

Eusebio Di Francesco, intervistato da Sky Sport, ha parlato della sconfitta del Verona contro l’Inter. Il tecnico è amareggiato per il KO in rimonta.

ERRORI − Così Eusebio Di Francesco sulla sconfitta del Verona: «Non abbiamo concretizzato alcune occasioni nel primo tempo. Joaquin Correa, arrivato ieri, è stato decisivo. Prendere dei gol da una rimessa dispiace. Siamo rientrati in campo e abbiamo preso subito un gol. Loro nel primo tempo facevano fatica, riuscendo a creare occasioni solo da errori nostri o per caso».

CORREA − Queste le parole di Di Francesco sul Tucu: «Io parto da un fallo laterale e da un cross di Matteo Darmian non irresistibile, ma non abbiamo coperto bene su Joaquin Correa. Ci ha un po’ modificato il cambio di Federico Ceccherini. Se ci fossimo accorti prima del suo problema alla caviglia, avremmo fatto scelte diverse. Abbiamo preso gol da rimessa. Prendi Correa che credo non si sia ancora ambientato all’Inter e fa doppietta».

CAMBI − Infine, Di Francesco ha parlato delle sostituzioni: «La possibilità di avere giocatori in panchina di quella qualità fa la differenza. Correa, che ha fatto un allenamento solo, è stato decisivo. Giovanni Simeone è arrivato ieri e non aveva alcun allenamento».