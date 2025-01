Di Francesco: «Lavorato sull’aspetto psicologico. Venezia può ripetere questo»

Eusebio Di Francesco si è espresso prima dell’inizio di Venezia-Inter, sfida in programma alle ore 15 allo Stadio Pier Luigi Penzo. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN nel pre-partita di Venezia-Inter, sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei lagunari ha sottolineato l’esigenza di ripetere quanto di buono fatto con i nerazzurri nel match di andata: «Veniamo da buone prestazioni, ma dobbiamo affrontare il problema della rosa corta. Vi assicuro che la squadra ha preparato questa gara, sicuramente difficile e proibitiva, provando a portare a casa il risultato sperato. A livello psicologico, ho usato le immagini della gara d’andata, perché l’Inter non ha cambiato la sua identità e la sua mentalità rispetto a quella sfida. Ho voluto così far capire loro che si può, guardando a quanto fatto nel finale dell’andata. Vorrei che ci fosse una continuità rispetto a quel frammento della partita.

Di Francesco sullo stato di Venezia e Inter

LO SCENARIO – Di Francesco si è successivamente pronunciato sul modo in cui Venezia e Inter arriveranno alla sfida: «Loro saranno arrabbiati per la sconfitta in Supercoppa, ma hanno già vinto tante competizione. Noi guardiamo alla nostra situazione, consapevoli della nostra volontà di portare a casa un risultato positivo».