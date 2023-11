Di Francesco: «Inter squadra più forte in Italia. L’entusiasmo»

L’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco annuncia il modo in cui affronterà l’Inter questa sera a San Siro in collegamento per Dazn.

SFIDA – Di Francesco apre in questo modo a Inter–Frosinone: «Lo diremo a fine gara, loro sono la squadra più forte del campionato. Noi cercheremo di controbattere colpo su colpo, sfrutteremo le nostre armi come l’entusiasmo di questo momento. Prima di tutto voglio fare i complimenti ai ragazzi, aldilà del risultato ma per la prestazione e gli atteggiamenti. Siamo mancati solo a Cagliari negli ultimi 20 minuti, per il resto sono soddisfatto di ciò che stanno mostrando i miei ragazzi»