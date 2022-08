Di Francesco: «Inter avversario fortissimo, serve pazienza ed equilibrio»

Federico Di Francesco si è concesso ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Lecce-Inter, prima giornata di campionato. Al Via del Mare, il fischio d’inizio è in programma per le 20.45

CREDERCI − Di Francesco convinto in merito a Lecce-Inter: «L’obiettivo è di ottenere la salvezza, vogliamo farlo con la pazienza e l’equilibrio. Abbiamo più di venti mila abbonamenti, vogliamo fare bene per i nostri tifosi. Stasera avversario fortissimo, dobbiamo trovare la nostra identità come ha detto il mister».