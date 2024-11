Di Francesco: «Il gol? Lo avremmo meritato. Retto le ripartenze dell’Inter»

L’Inter rischia tanto nel finale contro il Venezia ma riesce a portare a casa tre punti preziosissimi. Dopo la sconfitta per 1-0 l’allenatore Eusebio Di Francesco risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Le parole di Di Francesco nella conferenza stampa post Inter-Venezia

Le sue impressioni sulla prestazione del Venezia e sul gol annullato?

Non voglio neanche parlare del gol. Ce lo saremmo meritati, per quello che abbiamo mostrato in campo. Abbiamo rischiato di prendere gol ma abbiamo rischiato anche di farglielo. Questo è stato l’atteggiamento giusto per venire a giocare a San Siro. Abbiamo giocato una partita ad alta intensità, un finale negli ultimi venti minuti senza buttare mai la palla e cercando di creare difficoltà all’Inter. Magari dovevamo essere un po’ più lucidi perché quando hai due, tre, volte la palla davanti al portiere e non fai gol a Milano, alla fine rischi di prenderlo. Perché la qualità dall’altra parte è altissima e lo si è visto dal tipo di giocatori che hanno. L’Inter ha schierato la miglior formazione che poteva.

Devo dire che la squadra ha mostrato anche una buona personalità, non tanto all’inizio quanto durante la gara quando è cresciuta. Peccato per noi. Sul discorso del gol annullato, se il regolamento dice così lo accettiamo e cerchiamo di guardare avanti.

Il Venezia è venuto a Milano a fare la sua partita, questo significa che sta trovando la sua strada?

Noi siamo andati anche a Roma a fare una grande partita. Siamo usciti perdenti dopo aver avuto diverse opportunità. Questo fa parte anche della crescita di una squadra. Però mi auguro sempre che cresca il prima possibile perché mi è capito ultimamente di ricevere spesso in questi posti i complimenti però poi i punti li portano a casa gli altri. Personalmente vorrei legarmi un pochino di più ai risultati in questo momento.

È rimasto colpito dalle parate di Stankovic?

Anche Sommer ha fatto delle parate non banali. Filip Stankovic sta crescendo partita dopo partita ma mi è piaciuto al di là delle parate. Mi è piaciuta la gestione della partita, la gestione dei palloni con i piedi, la gestione dei momenti della gara, la sicurezza che ha avuto anche nelle uscite. Un insieme di cose, è in crescita. Era all’esordio tre partite fa, sta dando continuità alle sue partite ed ha una grande qualità: la tranquillità, che forse è la sua dote migliore e gli permette di gestire certe situazioni con una buona personalità. Dico buona perché deve ancora crescere sotto tanti punti di vista. Sono contento della sua prestazione, felice per lui e che l’abbia fatto anche qui. Però avrei preferito poi fare risultato.

Di Francesco, oggi si è vista la consapevolezza del Venezia nel voler rimanere sempre aggrappato alla partita

Questa è un’ottima considerazione rispetto alla gara. Questo mi è piaciuto tanto perché ci stava di poter prendere gol. Come lo potevi prendere lo potevi fare, purtroppo lo abbiamo preso per primi. Però la squadra ha reagito, a un certo punto ha giocato con i tre attaccanti puri. Abbiamo retto le loro ripartenze e vi assicuro che l’Inter è la miglior squadra del campionato, ma lo era anche l’anno scorso. Ha una capacità di ribaltare l’azione, facendola diventare da difensiva offensiva e pericolosa. Credo che abbia XG più pericolo del campionato. Lo era l’anno scorso e lo è anche quest’anno perché ha delle caratteristiche nei propri giocatori di passo e di gamba che ti mettono in difficoltà in queste situazioni. Lì a volte li abbiamo un po’ subiti, ma siamo stati bravi a ripiegare magari anche grazie a Stankovic e a stare sempre in partita.