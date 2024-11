Di Francesco: «Tocco non così netto! Arbitraggio dalla parte dell’Inter»

Di Francesco è intervenuto subito dopo il triplice fischio di Inter-Venezia, sfida andata in scena a San Siro e valevole per l’undicesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurro 1-0 con gol annullato nel finale ai veneti per un tocco di mano. Di seguito le sue dichiarazioni, affidate a DAZN

ARBITRAGGIO – Eusebio Di Francesco parla così dopo Inter-Venezia: «Non ce ne gira una come si deve, non penso che il tocco sia così evidente sul nostro gol. Credo che a volte mi piaccia più valutare un arbitraggio che è stato un po’ dall’altra parte per tutta la gara. Io non penso ci sia un fallo così evidente, ma se il regolamento dice questo non voglio parlarne. Voglio comunque fare i complimenti alla mia squadra, non abbiamo concretizzato e alla fine ci sta che l’Inter possa farti gol. Questo gol sarebbe stato il giusto epilogo per tutto ciò che abbiamo fatto vedere in campo. Fino alla fine abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come l’Inter, ci teniamo l’ottima gara e peccato per il risultato. La transizione è forse la più grande qualità dell’Inter, è ovvio che nelle transizioni li abbiamo favoriti ma ci può stare. Paradossalmente abbiamo preso gol su una palla dove eravamo schierati benissimo e sapevamo che Dimarco mette questi palloni. Una serie di cose potevamo farle meglio ma si poteva anche fare gol. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara ma troppo timida, meglio nel secondo tempo come atteggiamento. Filip Stankovic? La tranquillità del giovane e del portiere che piace a me, al di là delle parate è stato bravo anche nella gestione dei palloni. Ha dato serenità e sicurezza in tutte le situazioni e questo mi è piaciuto perché a volte ha fretta di rinviare, invece io credo che stia crescendo partita dopo partita. Del padre in questo momento ha il nome, per il resto bisogna aspettare».