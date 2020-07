Di Biagio: “La SPAL mi è piaciuta. Meritavamo il vantaggio contro l’Inter”

Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la netta sconfitta contro l’Inter con il punteggio di 0-4. L’allenatore della SPAL, dopo essersi soffermato ai microfoni di DAZN (qui le sue parole), difende la prestazione dei suoi calciatori

BUONA PROVA, NONOSTANTE LO 0-4 – Luigi Di Biagio rivendica il buon primo tempo della SPAL: «Abbiamo fatto un buon primo tempo, analizzando la partita da un punto di vista prettamente calcistico. Forse meritavamo anche il vantaggio e dopo di pareggiare. Quando a una squadra forte come l’Inter dai l’opportunità di andare in doppio vantaggio diventa tutto complicato. Poi non abbiamo giocato come all’inizio, ma i ragazzi mi sono piaciuti anche nel secondo tempo per il sacrifico. Hanno anche costruito buone occasioni non sfruttate. Negli ultimi 20 metri ci mancano gli assist o le conclusioni decisive. Comunque i miei ragazzi non mi sono dispiaciuti».