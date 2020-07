Di Biagio: “Spal-Inter, bene nel primo tempo. Due episodi a sfavore”

Luigi Di Biagio dopo Spal-Inter – terminata con il punteggio di 0-4 a favore degli uomini di Antonio Conte -, attraverso i canali ufficiali del club ha parlato del primo tempo, soffermandosi anche sul presunto rigore e la traversa colpita da Andrea Petagna.

“EPISODI A SFAVORE” – Di Biagio, intervistato dai canali ufficiali della Spal dopo la partita persa con l’Inter, parla del primo tempo visto contro l’Inter: «Oggi la squadra ha dimostrato con orgoglio ha cercato di fare il meglio e ci è anche riuscita soprattutto nel primo tempo, abbiamo costruito diverse occasioni da gol. Poi quando succedono degli episodi non favorevoli come la traversa e il rigore non dato diventa difficile giudicare una partita del genere».

IL CARATTERE – Di Biagio conclude parlando della sua squadra: «Ho detto ai ragazzi che voglio che siano più spregiudicati perché altrimenti non si gioca a calcio e non si vincono le partite. Non riusciamo a fare gol, manca incisività. Dispiace, questi ragazzi per come lavorano non meritano quello che stanno passando».