Di Biagio: “Ottimo primo tempo della SPAL. C’era un rigore netto per noi”

SPAL-Inter è terminata con il risultato di 0-4. Queste le parole di Luigi Di Biagio, tecnico dei padroni di casa, ai microfoni di “DAZN” subito dopo il triplice fischio del direttore di gara

RIMPIANTI – Luigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha parlato nel post partita del match casalingo contro l’Inter di Antonio Conte: «Questa è stata una partita diversa dalle scorse. Stasera, per tanti motivi, avevamo qualcosa in più a livello di stimoli, ma anche quella di Genova avrebbe dovuto darcene. Peccato perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una grande squadra e se vai in svantaggio diventa complicato. Abbiamo colpito una traversa e c’è stato il mancato rigore, poi nel secondo tempo diventa tutto difficile per il momento in cui siamo e per la qualità dell’Inter. Soffri e rischi di subire una goleada nonostante non la meritassimo. Ora c’è poco da lavorare, recuperiamo solo. Dobbiamo approfittare per rimettere a posto alcune cose che ora ci sono difficili. La classifica è quello che è. Serve orgoglio per non arrivare ultimi. Stimolo è la classifica: non dobbiamo arrenderci. Rapporto con Conte? Antonio è un amico, ci siamo scambiati delle battute. Rigore? Se non è rigore quello di Samir Handanovic su Strefezza, smettiamo col calcio. Finite lì le polemiche di campo con Conte. Un arbitro dà quel rigore e al limite lo toglie col VAR».