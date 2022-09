Deulofeu: «Lukaku, gran rapporto! Io e lui eravamo una coppia molto forte»

Deulofeu giocherà Udinese-Inter domenica alle 12.30, a differenza di Lukaku. I due sono stati compagni di squadra all’Everton in Premier League, all’inizio della loro carriera. Questo lo ha ricordato l’attaccante dei friulani a DAZN.

L’EX COMPAGNO – Non si vedranno domenica in Udinese-Inter, ma Gerard Deulofeu avrà comunque qualche messaggio per Romelu Lukaku. L’attaccante spagnolo ricorda i trascorsi comuni all’Everton: «Sempre ci sentiamo dopo la partita. Abbiamo un grande rapporto, perché quando eravamo insieme abbiamo fatto una coppia molto forte. Io ero il suo assist-man, lui è diventato un calciatore importantissimo. Abbiamo un rapporto buonissimo, per quella connessione che abbiamo fatto in campo».