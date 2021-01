Depaoli: Â«Sfida all’Inter? Non vedo l’ora! Non gioco da un po’, sono caricoÂ»

Depaoli: «Sfida all’Inter? Non vedo l’ora! Non gioco da un po’, sono carico»

Fabio Depaoli, ex calciatore della Sampdoria e nuovo acquisto del Benevento, ha parlato, in conferenza stampa, a pochi giorni dalla gara con l’Inter. Il laterale potrebbe esordire con la nuova maglia proprio contro i nerazzurri.

VOLTO NUOVO – Il Benevento ha presentato oggi, in conferenza stampa, il nuovo acquisto Fabio Depaoli. L’ex Atalanta e Sampdoria ha parlato così della gara con l’Inter in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro: «Non vedo l’ora. Aspetto solo la chiamata di mister Filippo Inzaghi. Sono venuto qui a Benevento per dare il mio contributo a una squadra che sta facendo benissimo. È da un po’ che non gioco e sono carico. Voglio dimostrare sia a lui (Inzaghi, ndr) che ai miei compagni di poter contare su di me. Sono venuto qui per lavorare e per far bene. Ribadisco: ci sono tutti gli ingredienti per continuare su questa strada, quella che sta già regalando al Benevento risultati importanti».