Dentinho: “Inter? Sarà una sfida estremamente difficile! Siamo preparati”

Dentinho Shakhtar Donetsk

Dentinho ha parlato ai microfoni di “Shakhtar News” in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, sfida che stasera deciderà le sorti del Girone B di Champions League. Il brasiliano, reduce da un infortunio, promette che la squadra ucraina farà di tutto per vincere. Di seguito le sue dichiarazioni

PRONTO – Dentinho è pronto per Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: «Mi sento molto bene. Ho dovuto sopportare e superare certe difficoltà, ma ora va tutto bene e sono pronto ad aiutare lo Shakhtar. Il nostro stato d’animo per la sfida con l’Inter? Sarà una partita estremamente difficile, perché l’Inter è una squadra molto qualificata. Ma lo Shakhtar è preparato e ha l’abilità e la forza per ottenere un buon risultato. Conosciamo già molto bene l’Inter. Ci attende una grande partita e lo Shakhtar cercherà di fare di tutto per vincere. Saremo completamente concentrati per segnare gol e andare avanti. Per noi è molto importante».

Fonte: shakhtar.com