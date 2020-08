Demirbay: “Delusi per eliminazione, Lukaku decisivo. Squadre italiane…”

Kerem Demirbay ha parlato al termine di Inter-Bayer Leverkusen. Il trequartista della squadra tedesca ha commentato l’eliminazione dopo il 2-1 subito questa sera nei quarti di finale di Europa League.

DELUSIONE – Grande delusione dopo Inter-Bayer Leverkusen per Kerem Demirbay. Il trequartista della squadra tedesca ha commentato ai canali ufficiali della società l’eliminazione, arrivata a termine di un 2-1 con le reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Ecco le sue parole: «Siamo delusi per l’eliminazione. In alcuni tratti della partita non abbiano difeso bene e Lukaku ha deciso la partita. Non è assolutamente facile giocare contro squadre italiane. Avremmo anche potuto sfruttare le nostre occasioni».