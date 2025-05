Dembelé avvisa l’amico Thuram: «Guardata l’Inter per lui, ma in finale non saremo amici»

NEMICI PER UNA NOTTE – Infine, Dembelé parla dell’Inter e avvisa l’amico Thuram: «Speriamo di vincere, ma non sarà facile contro questa Inter, una squadra davvero tosta. L’ho guardata per tutta la stagione perché ci gioca il mio amico [Marcus] Thuram. È una squadra molto difficile da affrontare, ma in finale può succedere di tutto. Se io e Thuram saremo amici dopo il calcio d’inizio? Non in campo, non in finale».

Fonte: uefa.com