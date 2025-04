Delprato: «Nello spogliatoio ci siamo detti questo. Promessa per Parma»

Enrico Delprato ha parlato del match pareggiato dal suo Parma contro l’Inter con il punteggio di 2-2. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Enrico Delprato si è pronunciato a CBS Golazo al termine di Parma-Inter, sfida terminata per 2-2. Di seguito le sue dichiarazioni: «Nello spogliatoio ci siamo detti di rimanere calmi e stare aggrappati alla partita. Avremmo potuto segnare ed è stato un giorno bellissimo per noi e per i tifosi. Per la promozione ti sei tagliato i baffi, in caso di salvezza? Magari me li taglio».