Delprato: «Inter tra le più forti in Europa. Il Parma è vivo»

Enrico Delprato si è espresso nel post-partita di Parma-Inter, match terminato con il punteggio di 2-2. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Enrico Delprato ha così parlato a DAZN al termine di Inter-Parma, match conclusosi per 2-2: «Il nostro è un grande punto, abbiamo affrontato una delle squadre più forti in Italia e in Europa. Non era facile, a fine primo tempo abbiamo parlato di rimanere con la testa dentro la gara. Abbiamo dimostrato che con la testa la squadra è viva. I giovani arrivati sono tutti eccezionali, si mettono a disposizione del mister. Quando vieni da un Paese straniero non è mai facile, ma loro stanno dimostrando di voler migliorare ogni giorno. Ogni partita avrà la sua storia, poi è normale che tatticamente può variare qualcosa. Da qui alla fine avremo tutte finali: siamo pronti a battagliare sin dalla prossima contro la Fiorentina».