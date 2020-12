Deiola: “Affrontiamo una grande squadra, servirà attenzione”

251120 – sport calcio – coppa Italy – bologna-spezia – nicolas dominguez (bologna) (a sinistra) in action contrastato from alessandro deiola (spezia) – foto michele nucci during Italian football match Coppa Italia Bologna FC vs Spezia Calcio at the Dall Ara stadium a Bologna, Italia, 25 novembre 2020 Foto Michele Nucci / LM

Alessandro Deiola, centrocampista dello Spezia, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Spezia, ultima gara casalinga dei nerazzurri nel 2020

CONTRO UNA GRANDE – Deiola vuole uno Spezia attento al cospetto di una grande come l’Inter: «Sicuramente è una partita importante a cui diamo la massima importanza. Affrontiamo una grande squadra e dovremo essere attenti su tutti i palloni concedendo il meno possibile a loro».

L’ULTIMA – Deiola si mette alle spalle al delusione nell’ultima partita contro il Bologna: «Brucia un po’ per come è andata la partita, ma ormai è andata e pensiamo a questa. Daremo il massimo per tirare fuori il meglio di noi stessi».