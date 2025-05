Deco esalta: «Yamal può diventare uno dei migliori di sempre»

Deco si è pronunciato nel pre-partita del ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Deco si è così espresso a Sky Sport prima dell’inizio di Inter-Barcellona: «Lamine Yamal è quello che mostra di essere. Ha una maturità diversa, è un giocatore unico che non ha mai paura. Chi apprezza il calcio, non può che adorare un calciatore come lui. Per me può arrivare ai livelli dei migliori giocatori della storia».