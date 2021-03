De Zerbi: Â«Torino? Non penso troppo all’Inter. Vogliamo filotto vittorieÂ»

De Zerbi: «Torino? Non penso troppo all’Inter. Vogliamo filotto vittorie»

Roberto De Zerbi Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia del recupero in Serie A in programma domani alle 15 contro il Torino. I neroverdi saranno però i prossimi avversari dell’Inter di Conte sabato sera a San Siro.

OBIETTIVI – Roberto De Zerbi ha prima parlato del match di domani sottolineando gli obiettivi stagionali del Sassuolo: «Vincere a Torino è difficile. Loro sono una squadra forte e fisica. Hanno avuto problemi col Covid, ma erano in forma e l’hanno dimostrato domenica contro l’Inter. Vogliamo vincere. Abbiamo ancora tante partite e non siamo in vacanza. Abbiamo bisogno di punti e se infiliamo due, tre, quattro vittorie consecutive possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale ovvero tra le prime sette. Difficile scalzarle, ma provarci deve essere un obbligo. Lo scorso anno nelle ultime 13 abbiamo aumentato i giri e non vedo perché non lo si possa fare anche quest’anno».

FORMAZIONE – De Zerbi ha chiuso parlando della probabile formazione facendo anche riferimento alla sfida contro l’Inter di Antonio Conte che però farà a meno di Danilo D’Ambrosio (vedi articolo): «Qualcuno è uscito acciaccato dopo la partita contro il Verona. Chiriches non voglio farlo giocare dall’inizio e cambierò qualcosa. Giocherà la squadra che io reputo migliore per questa partita tenendo conto della condizione fisica dopo la partita impegnativa di sabato senza però pensare troppo alla partita di sabato a Milano».