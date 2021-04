De Zerbi: «Su Raspadori rigore netto. Poi il gol subito dopo: una beffa!»

De Zerbi torna a parlare di Inter-Sassuolo, sottolineando ancora una volta il contatto netto, a detta sua, tra Stefan de Vrij e Giacomo Raspadori.

“CONTATTO” E GOL – De Zerbi torna a parlare di Inter-Sassuolo, terminata 2-1 ieri a San Siro per il recupero della ventottesima giornata di Serie A. Il tecnico nero-verde parla del contatto tra Stefan de Vrij e Giacomo Raspadori, con il successivo gol nerazzurro: «Contatto De Vrij-Raspadori? Era rigore netto. Le immagini lo testimoniano. Parlare del gol subito dopo il danno subito è quello che fa ancora più male, oltre il danno anche la beffa. Al di là di questo ho protestato tanto perché Irrati a me non piace come arbitro».