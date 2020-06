De Zerbi: “Sassuolo, non voglio presuntuosi ma gente che voglia vincere”

De Zerbi si è presentato per primo in sala stampa al Meazza, al termine di Inter-Sassuolo. L’allenatore dei neroverdi ha risposto alle domande dei giornalisti sulla partita della ventisettesima giornata di Serie A, finita incredibilmente 3-3.

Il merito più grande del Sassuolo è essere rimasti in partita?

Sì, oggi sì. Il merito è non lasciare la gara, stare sempre dentro credendo di arrivare a un risultato positivo. Di cose da migliorare ce ne sono tante: sicuro nel primo tempo dovevamo fare più gol, qualche gol subito è evitabile. Sul terzo, soprattutto, abbiamo perso per l’ennesima volta la marcatura, però la squadra ha fatto bene.

La cosa più importante è non aver mai perso l’identità. Cosa può dare il pareggio, ottenuto in questo modo?

Io parlo sempre di una differenza grossa tra l’autostima, la convinzione, la consapevolezza e la presunzione. Io non voglio gente presuntuosa in campo, però voglio gente che viene a Milano a giocare e vincere la partita, se lo merita. È questo quello che voglio.

L’Inter ha sofferto le verticalizzazioni del Sassuolo. È giusto per De Zerbi?

Non so, questo dovete chiederlo a Conte. So che abbiamo fatto bene oggi e a Bergamo, dove il risultato è bugiardo ma forse abbiamo fatto meglio di stasera. Solo che stasera usciamo con un punto e si parlerà della prestazione del Sassuolo, a Bergamo abbiamo avuto tante occasioni e ci siamo fatti gol da soli. Questo è un altro miglioramento, che non lo reputo un discorso tecnico-tattico ma lo considero prettamente mentale