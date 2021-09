De Zerbi: «Rientro Trubin? Pyatov merita di giocare! Inter ancora più forte»

De Zerbi, in conferenza stampa dopo la vittoria dello Shakhtar Donetsk sul Veres per 4-1 (vedi articolo), ha parlato del match di Champions League di martedì (ore 18.45) sull’Inter. L’obiettivo è puntato sul ritorno del portiere Trubin, sostituito nell’ultimo mese da Pyatov per un infortunio.

CHI GIOCA? – Roberto De Zerbi, in vista di Shakhtar Donetsk-Inter di martedì, parla del dubbio portiere: «Anatoliy Trubin era in panchina questo pomeriggio, non è ancora nella miglior forma e si sta allenando intensamente. Non mi preoccupo perché abbiamo Andriy Pyatov, un portiere che merita di essere titolare. Quando Trubin sarà al 100% potrà giocare di nuovo. Per quanto riguarda l’Inter ora inizieremo a preparare la partita in maniera intensa. È una squadra forte, anche più dell’anno scorso».

Fonte: shakhtar.com