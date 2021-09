De Zerbi: «Inter ha tre gol di media in Italia, oggi l’ho vista diversa»

Roberto De Zerbi, intervenuto nel post di Shakhtar Donetsk-Inter su Sky Sport 24, ha commentato la gara pareggiata contro i nerazzurri a reti inviolate

GARA − De Zerbi commenta la partita di Kiev: «Per me abbiamo fatto grande partita, qualche occasione da calcio piazzato e tiro da fuori di Joaquin Correa l’Inter l’ha avuta, ma abbiamo avuto le nostre. Noi giochiamo le partite per vincerle tutte, se perdiamo vuol dire che gli avversari siano stati migliori di noi. Mancano quattro punti e ancora possiamo passare. Vediamo quanti punti faremo alla fine. Lacina Traore sta male, infortunio brutto, speriamo che non sia grave come sembra».

OBIETTIVI − De Zerbi ha parlato del cammino dello Shakhtar Donetsk: «Confermo che l’Inter ha una mentalità forte, ha una media di tre gol a partita in Italia, ha affrontato squadre forti e oggi l’ho vista diversa, quindi abbiamo fatto grande partita. Noi abbiamo adesso partita pesante contro la Dinamo Kiev e dobbiamo recuperare tre punti in campionato. Lo scorso anno lo Shakhtar ha perso tanti punti in Ucraina e dobbiamo fare bene».