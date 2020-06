De Zerbi: “Inter grande squadra, noi con qualitÃ  e personalitÃ ”

De Zerbi: “Inter grande squadra, noi con qualità e personalità”

De Zerbi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sassuolo 3-3. L’allenatore del Sassuolo è soddisfatto della prova offerta dalla sua squadra

SODDISFATTO DELLA PARTITA – De Zerbi è soddisfatto della prestazione e del risultato: «Sono soddisfatto, l’Inter è una delle squadre migliori del campionato e fare questa partita con personalità e qualità è solo motivo di orgoglio. Abbiamo sbavature che dobbiamo togliere il prima possibile. Eravamo contro l’Inter, tre giorni fa contro l’Atalanta, ma se il campo dice altro dobbiamo prenderci quello che dice il campo».

ALCUNI BLACK OUT – De Zerbi lamenta alcuni cali di tensione della sua squadra: «Non sono allenabili queste cose, partono dalla mente e ci perdiamo in un bicchiere d’acqua. Se vogliamo continuare dobbiamo capire che step dobbiamo fare. Stare fermi senza chiedere niente di più non mi va. Dobbiamo eliminare dei black out mentali singoli e parlo di tutti, anche di allenatore e staff tecnico. Se diventiamo forti anche a livello di testa facciamo molti più punti».

DOVE MIGLIORARE – De Zerbi parla di dove si può migliorare: «Se è un errore tecnico cerchi di migliorarlo. Se l’errore parte da superficialità o mancanza di convinzione e consapevolezza, mancanza di vedersi venire qua a vincere è un aspetto mentale e possiamo instradarlo noi dove vogliamo».

SERVE CATTIVERIA – De Zerbi chiede più cattiveria: «Se devi calciare in porta o fare un passaggio se lo fai a denti stretti viene meglio. A volte si confonde il giocare a calcio col giocare con le infradito. Giocare a calcio è una scelta, ma tutto il resto non deve togliere qualcosa al fatto di giocare con la cattiveria e la convinzione».

CAPUTO TALENTO – De Zerbi chiude con un pensiero al suo attaccante Ciccio Caputo: «Ciccio è una fortuna averlo. L’ho corteggiato tanto, ha fatto un po’ meno rispetto alla sua qualità. Spero si riprenda. Ci tiene ad arrivare a 20 gol, sono nelle sue corde, ma ci fa giocare bene. Sa far salire la squadra, sa fare il trequartista. Per noi è un lusso. Ho una squadra piena di talento e giocatori di qualità».