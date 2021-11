De Zerbi: «Emozione tornare a San Siro. Vogliamo dare il 100%»

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk che domani affronterà l’Inter, ha parlato a Sky Sport dell’emozione per il ritorno a San Siro e della voglia di dare il 100%.

EMOZIONE E CONCENTRAZIONE – Roberto De Zerbi ha parlato in questi termini – da San Siro – in vista della partita di domani tra Inter e Shakhtar Donetsk: «Fa effetto tornare a San Siro e in Italia, è ancora più bello farlo da allenatore di una squadra straniera. Qui ho fatto il raccattapalle, il tifoso del Brescia nel settore ospiti, il giocatore e ora l’allenatore in Serie A e in Champions League. Ma l’emozione finisce dove inizia la concentrazione per una partita in cui vogliamo fare il meglio».