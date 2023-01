De Winter: «San Siro, che impresa. Contro l’Inter senza paura»

Koni De Winter ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria dell’Empoli a San Siro contro l’Inter. Il difensore degli azzurri ha fatto il punto sulla partita ai microfoni ufficiali del club

IMPRESA – Koni De Winter non contiene la gioia per la vittoria dell’Empoli contro l’Inter, decisa dalla rete di Baldanzi nella ripresa: «Una grande impresa a San Siro. Un risultato che ci dà tanta emozione, nello spogliatoio eravamo felicissimi. Io ero a pezzi, non avevo la forza di urlare. Abbiamo preparato la partita con entusiasmo, giocavamo a San Siro con l’Inter. Abbiamo dato tutto dall’inizio, nessuno aveva paura. Noi ci proviamo sempre senza paura, con entusiasmo e la voglia di metterci in mostra. Ogni partita soffriamo e diamo tutto, ci meritiamo questi tre punti».