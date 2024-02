De Vrij: «Volevamo vincere e si è visto! Concesso poco a squadra forte»

L’Inter si aggiudica la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, con l’1-0 firmato Arnautovic. Così De Vrij nel post-partita di Sky Sport

Queste le parole di De Vrij: «Abbiamo preparato bene la partita. Volevamo vincere e si è visto per come abbiamo interpretato la partita. Abbiamo avuto occasioni, buona vittoria potevamo fare più gol. Non abbiamo concesso tanto ad una squadra forte e che segna tanto. Siamo stati bravi, una buona vittoria. Arnautovic? C’è un bell’ambiente, gli vogliamo tutti bene. Ci da tanto, è molto forte. Siamo contenti per lui che ha trovato il gol vittoria. Ritorno? Si è vista la loro qualità, sono molto forti e con attaccanti fortissimi. Giocano bene a pallone, dobbiamo giocare da squadra come quasi sempre facciamo. Andremo lì per passare il turno»