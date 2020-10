De Vrij: “Vogliamo vincere. Positivi al Covid? Dispiace, ma cambia poco”

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a un’ora dal calcio d’inizio di Inter-Milan, derby della quarta giornata di campionato

VOGLIAMO VINCERE – De Vrij vuole vincere il derby: «Cerco sempre di fare bene ogni partita, sono sempre concentrato e stasera non sarà diverso. Ibrahimovic? Per me è Inter contro Milan, la sfida è contro tutta la squadra. Cerchiamo di fare una gran partita e cerchiamo di cincere. I positivi al Covid? Io sono stato in nazionale, ero lontano, ho sentito tutte le notizie. Ci dispiace ovviamente, ma per noi non cambia niente per le partite che giochiamo».