De Vrij: «Vogliamo giocarci tutto, domani sarà partita intensa!»

De Vrij ha risposto alle domande dei colleghi presenti in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter. L’olandese ritorna al de Kuip.

CONFERENZA STAMPA DE VRIJ ALLA VIGILIA DI FEYENOORD-INTER

Il Feyenoord ha cambiato allenatore. Saranno motivati?

Spesso quando una squadra cambia allenatore porta qualcosa di nuovo. Ci aspettiamo una partita intensa e noi sappiamo cosa vogliamo fare.

Come vi sentite a giocarvi tutto in Italia e in Europa?

Lo viviamo partita dopo partita, vogliamo andare in fondo a tutte le competizioni. Vogliamo giocarci tutto e continuare, pensiamo solo a domani. Speriamo di passare il turno.

Che emozioni provi nell’avvicinarti a questa sfida?

Sono contento per questo sorteggio, sarà una partita speciale per me. Sono cresciuto qui, ho fatto tutto il settore giovanile, prendevo l’autobus per venirmi ad allenare qui vicino e sognavo di giocare qui. Ci sono riuscito, sono stati cinque anni bellissimi.

Cosa significa giocare in questo stadio?

Conosco bene l’ambiente, è bellissimo e i tifosi spingono proprio la squadra. Si vede che il Feyenoord è riuscito a tirare fuori qualcosa in più in Champions, battendo il Bayern Monaco, il Milan. Faremo un’ottima partita.