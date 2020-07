De Vrij: “Ultimamente paghiamo tanto i nostri errori, ci dispiace”

Condividi questo articolo

De Vrij ha parlato al termine di Roma-Inter, la partita scandalosamente falsata dall’arbitraggio di Di Bello. Queste le sue considerazioni sul posticipo dell’Olimpico, purtroppo condizionato dall’ennesimo orrore arbitrale sul quale però non è voluto tornare.

PARTITA FALSATA – Stefan de Vrij parla dopo Roma-Inter: «Secondo me nel possesso palla, dove ogni tanto abbiamo forzato e abbiamo pagato. Loro hanno fatto due gol da nostro possesso palla, dove l’abbiamo persa in mezzo. Quando hai la palla e la perdi in mezzo siamo aperti, loro hanno sfruttato bene purtroppo. C’è ancora strada da fare. Non guardo le statistiche, io cerco di aiutare la squadra dove posso. Sono contento di aver potuto fare gol oggi, ma comunque mi dispiace per il risultato: siamo venuti qua per vincere la partita e non ci siamo riusciti, per questo ci rimaniamo male. Gol subiti a ogni tiro in porta? Certo che fa male, che ci dispiace. Soprattutto per noi difensori e il portiere, perché come dicevo prima abbiamo pagato i nostri errori. Ultimamente paghiamo tanto i nostri errori e questo ci dispiace».