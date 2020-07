De Vrij: “Siamo delusi, andiamo in vantaggio e non riusciamo a chiudere”

Condividi questo articolo

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta in rimonta subita dall’Inter nella partita di oggi contro il Bologna

GRANDE DELUSIONE – De Vrij non nasconde la grande delusione per la sconfitta e per come è arrivata: «Ci hanno rimontati in 10, noi eravamo in 11 e siamo riusciti a non vincere. Questo ci dà tantissima delusione».

BISOGNA MIGLIORARE – De Vrij sostiene che la squadra debba ancora migliorare: «Nel primo tempo hanno avuto un’occasione verso la fine dove Samir ci ha salvato. Sicuramente dobbiamo cercare di migliorare e di fare meglio in certi aspetti».

TROPPE RIMONTE – Il difensore olandese dell’Inter parla dell’ennesima rimonta subita: «Ovvio che c’è tanta strada da fare, troppo spesso quando andiamo in vantaggio non riusciamo a chiudere le partite e ci rimontano. C’è tantissimo da migliorare».