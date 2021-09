De Vrij: «Shakhtar Donetsk-Inter dal valore altissimo! Diversa dall’anno scorso»

De Vrij ha parlato a Inter TV a poche ore dalla partita di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le considerazioni del difensore, che ieri si è espresso in conferenza stampa assieme a Inzaghi (vedi articolo).

TUTTO PRONTO – Stefan de Vrij presenta Shakhtar Donetsk-Inter: «Un valore altissimo, è una partita importantissima per noi visto che nella prima partita non siamo riusciti a portare punti a casa. È importante fare un buon risultato. Come sempre studiamo le squadre, lo Shakhtar Donetsk lo conosciamo bene avendolo incontrato nell’ultimo anno. Anche l’allenatore è nuovo ma lo conosciamo bene dal Sassuolo, fa giocare bene la sua squadra. Sarà una partita tosta ma siamo pronti. Siamo migliorati, stiamo migliorando e lavorando tanto sulla fase offensiva, come creare occasioni e fare gol: vogliamo continuare. Penso che sarà una partita diversa dall’anno scorso, dove qua abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a segnare. Penso che sarà importante segnare, visto che stiamo segnando tanto vogliamo farlo anche a Kiev».