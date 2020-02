De Vrij: “Scudetto? Sognare non fa mai male. Ora testa alla Coppa Italia”

Stefan de Vrij, difensore olandese dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset” nel post partita del derby contro il Milan. Tutta la soddisfazione di uno dei migliori in campo, autore del gol del 3-2.

CONDOTTIERO – Altra prestazione fenomenale, condita da un gol a dir poco splendido. Stefan de Vrij si è preso l’Inter e il comando della retroguardia di Antonio Conte. Ecco le sue parole nel posta gara: «C’è tanta soddisfazione. Siamo contentissimi per la vittoria, per la rimonta e per il carattere dimostrato nel secondo tempo. Sappiamo che c’è ancora strada da fare, ma siamo tornati nella partita anche se eravamo in difficoltà. Parole di Conte nell’intervallo? Ci ha fatto capire cosa non andava. Non solo a livello di gioco, ma anche a livello di mentalità e carattere e così abbiamo fatto nel secondo tempo. Scudetto? Sognare non fa mai male, però ci godiamo partita per partita il nostro percorso. Ogni partita cerchiamo di vincerla. Siamo contenti per il risultato e che siamo ancora lì. Ora testa alla Coppa Italia e a mercoledì che è un obiettivo importante».