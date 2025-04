De Vrij: «Sconfitta fa male, trofeo svanito. Inter vuole avere tanti impegni!»

Stefan De Vrij ha così parlato nel post-partita della sfida del ritorno delle semifinali di Coppa Italia vinta dal Milan contro l’Inter con il punteggio di 3-0.

LE DICHIARAZIONI – Stefan De Vrij si è espresso a Canale5 al termine del match vinto dal Milan contro l‘Inter per 3-0. Il calciatore olandese ha sottolineato che i nerazzurri dovranno spostare immediatamente il proprio focus sulla Roma: «Maignan ha fatto una grandissima parata, peccato perché si sarebbe potuta riaprire la partita. Abbiamo cercato il gol, purtroppo non siamo riusciti a segnarlo. Stanchezza? Il risultato è figlio di vari fattori. Vero che abbiamo avuto tantissimi impegni, ma abbiamo anche creato tanto nel primo tempo, mentre loro hanno segnato sull’unica occasione avuta. Purtroppo la partita è andata così, noi dobbiamo rimanere positivi e lasciarci alle spalle questa partita. Quello che vogliamo è giocare tante gare, risultando in corsa su tutti i fronti possibili. Oggi la sconfitta fa male perché abbiamo perso un’occasione per vincere un trofeo, ma dobbiamo subito guardare avanti perché abbiamo ancora tanto da fare in questa stagione».