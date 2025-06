De Vrij schietto: «C’è tanta delusione, Inter non è stata brava!»

Stefan De Vrij si è espresso al termine di Inter-Fluminense, sfida che si è conclusa con il punteggio di 2-0 per i brasiliani. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Stefan De Vrij si è così pronunciato a Sport Mediaset nel post-partita di Inter-Fluminense, match terminato 0-2: «Dovevamo approcciare meglio la partita. Loro sono stati più convinti nei duelli, hanno chiuso meglio gli spazi, mentre noi non siamo riusciti a prendere le contromisure. Nel secondo tempo meglio, ma bisognava comunque fare di più. Il Mondiale per Club è stato importante perché ha rappresentato un modo per conoscerci, siamo stati insieme quasi tre settimane. Per il resto c’è tanta delusione. Ora bisogna lasciarsi tutto alle spalle per tornare con nuova voglia di crescere e migliorare insieme».