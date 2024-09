De Vrij: «Delusi per il risultato. Fatica a trovare il gol! Bravo Monza»

De Vrij dopo mister Simone Inzaghi, in conferenza stampa ha parlato anche lui di Monza-Inter terminata 1-1. Il difensore olandese ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

CONFERENZA DE VRIJ POST PARTITA MONZA-INTER

Perché non si è vista la vera Inter secondo te?

C’è tanta delusione per la partita di oggi. Non abbiamo vinto perché non siamo riusciti a sfruttare le occasioni nel primo tempo. Abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, loro si sono chiusi. Non era facile, però dobbiamo cercare di alzare i ritmi

Come arriva la squadra nella doppia sfida contro Manchester City e Milan?

Guardiamo una partita alla volta. Abbiamo pensato alla partita di oggi, da domani pensiamo al Manchester City che lo conosciamo tutti. Andremo lì con fiducia cercando di fare un’ottima prestazione.

Sono tante le squadre che contro l’Inter si chiudono dietro. C’è stato forse un problema mentale?

Penso che dovevamo mantenere alto il ritmo e cercare di giocare la palla il più veloce possibile. Purtroppo ogni tanto abbiamo rallentato il gioco e loro avevano il tempo di organizzarci e di schierarsi dietro

C’è il rischio in campo si pensi che basta rendere al 70%?

No, non penso. Vedo anche come ci alleniamo sempre al massimo. Oggi la prestazione non è stata il massimo, questo è vero. Però non penso che sia una questione di pensare che si può vincere le partite non dando il massimo.