De Vrij: “Col Real Madrid si va per vincere. Ora sempre più equilibrio”

Stefan de Vrij

De Vrij è stato il primo giocatore che ha commentato Shakhtar Donetsk-Inter su Inter TV. Ecco le sue parole a caldo dopo il negativo pareggio per 0-0 in Champions League al NSK Olimpiyskyi di Kiev.

BISOGNAVA VINCERE – Stefan de Vrij parla nel post partita di Shakhtar Donetsk-Inter su Inter TV: «C’è amaro per il risultato, non per la prestazione ma soprattutto per il risultato. Siamo venuti qua per vincerla, l’abbiamo cercata e abbiamo anche avuto degli occasioni. Abbiamo concesso poco, ma alla fine non ci siamo riusciti. Lo Shakhtar Donetsk rinunciatario? Sì, ce l’aspettavamo. Ad agosto era stata un’altra partita, dove hanno attaccato di più e hanno pagato. Hanno cambiato qualcosa, hanno difeso in tanti con tutta la squadra e comunque, nonostante tutto, abbiamo avuto le occasioni per vincerla. Purtroppo stiamo qua con un pareggio. C’è un grande spirito in questa squadra: rispetto all’inizio della stagione c’è sempre più equilibrio e comunicazione, stiamo messi meglio. Il Real Madrid? Si va lì sempre per vincere».