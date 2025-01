De Vrij: «Posso ancora migliorare! Cerco di dare il massimo»

È de Vrij il giocatore delegato per presentare la finale di Supercoppa Italiana, il derby Inter-Milan che prenderà il via alle 20 ora italiana. Queste le sue parole a Inter TV in vista del match.

UN SOLO OBIETTIVO – Stefan de Vrij prima del derby Inter-Milan: «È sempre una partita speciale, oggi tantissimo perché si gioca per un trofeo. Abbiamo tantissima voglia e non vediamo l’ora di giocare la partita. Ne abbiamo parlato tanto questi giorni, saremo pronti per approcciare questa partita. Il mio miglior momento in carriera? Penso che ci sono sempre margini di miglioramento, io cerco di dare il massimo e di fare il meglio possibile».