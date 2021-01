De Vrij: Â«Mi piace vincere e basta! Sappiamo l’importanza dei derbyÂ»

De Vrij: «Mi piace vincere e basta! Sappiamo l’importanza dei derby»

De Vrij ha parlato a Inter TV dopo il trionfo nel derby di Coppa Italia, la partita che ha promosso al 97′ i nerazzurri in semifinale. Ecco le sue parole dopo il successo in pieno recupero sul Milan.

GRANDE VITTORIA – Stefan de Vrij parla a Inter TV dopo Inter-Milan: «L’approccio è stato giusto, la prestazione c’è stata. Abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo vinto meritatamente. Sappiamo tutti quanto è importante un derby, soprattutto questo qua. È una partita bellissima da giocare per tutti noi, ci teniamo per la società, la squadra e tutti i tifosi. Siamo contenti per il risultato. Meglio vincere all’ultimo o dominare? Mi piace vincere e basta, non mi interessa come! Il Benevento? Anche quella è una partita importantissima. Ci aspetta una settimana molto importante, dobbiamo farci trovare pronti».