De Vrij: «Periodo difficile, ma Inter ripresa alla grande! Usciti male»

De Vrij ha proseguito la serie di interviste su Inter TV al termine della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni a caldo dall’Olimpico, dove si è procurato il rigore del vantaggio definitivo.



DECISIVO NELL’ALTRA AREA – Stefan de Vrij commenta la finale Juventus-Inter: «Sicuramente tantissima soddisfazione per questa coppa e questa vittoria, sono contentissimo. Momenti di difficoltà? Sì, già nel primo tempo abbiamo sofferto tanto ma siamo riusciti ad andare all’intervallo in vantaggio. Poi c’è stata la rimonta, subito nel secondo tempo, dove hanno fatto due gol: è stato un periodo difficile, poi ci siamo ripresi. Menomale che siamo riusciti a portarla a casa. Detto qualcosa all’intervallo? Sì, sicuramente nonostante il vantaggio dovevamo fare meglio e mettere più pressione, andando più avanti. Purtroppo siamo usciti male dallo spogliatoio nel secondo tempo, ma come ho detto prima ci siamo ripresi alla grande».