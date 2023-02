De Vrij: «Perché l’Inter male con le piccole? Non so! Difficile spiegarlo»

De Vrij ha parlato nell’immediato post partita di Sampdoria-Inter, il bruttissimo posticipo finito 0-0 che ha chiuso la ventiduesima giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni dal Ferraris a Inter TV.

PORTA INVIOLATA MA DUE PUNTI PERSI – Tocca a Stefan de Vrij spiegare lo 0-0 di Sampdoria-Inter: «Potenzialmente c’erano tantissime occasioni per arrivare al tiro, per arrivare al gol. C’è mancato questo, purtroppo. Bravi a non concedere ed essere ordinati, ma ci dispiace tanto di non aver vinto stasera. Dobbiamo guardare avanti, ovviamente dobbiamo fare meglio e soprattutto fare gol: è quello che c’è mancato stasera. C’è ancora tanta strada da fare. Non così bene con le medio-piccole? Sì, sono d’accordo. Perché? Non lo so: abbiamo fatto delle partite buonissime e vittorie contro squadre importanti, poi questa, Empoli e Monza dove non abbiamo portato a casa la vittoria. È difficile spiegarlo, ma siamo consapevoli che c’è da migliorare. Nota positiva non aver subito gol in trasferta e per due partite di fila? Sì. Abbiamo ritrovato la nostra solidità, concediamo molto meno: siamo più compatti, anche quando attacchiamo siamo messi bene con le preventive. Queste cose sono importanti, dobbiamo continuare così e portare a casa la vittoria. Sabato con l’Udinese? Appunto».