De Vrij: «Per il risultato non possiamo essere contenti! Pareggio giusto»

De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Shakhtar Donetsk-Inter, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

RISULTATO AMARO – Stefan de Vrij parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Shakhtar Donetsk-Inter: «Pensavo che sarebbe entrata, alla fine ha parato il portiere: peccato. Siamo venuti qui per vincere, volevamo i 3 punti quindi per il risultato non possiamo essere contenti. Penso che alla fine il pareggio sia giusto, abbiamo avuto le nostre occasioni ma anche loro e alla fine è un pareggio giusto. Diventano importantissime le prossime partite in Champions, ora analizziamo questa partita e guardiamo avanti in campionato».