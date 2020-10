De Vrij: “Penso solo alla partita e a fare bene. Inter prontissima”

De Vrij sarà ovviamente titolare fra poco meno di un’ora nel derby Inter-Milan (vedi formazioni). Il giocatore ha parlato della stracittadina che prenderà il via alle 18 nell’intervista con Inter TV: ecco le sue dichiarazioni.

DERBY CHIAVE – Stefan de Vrij presenta Inter-Milan su Inter TV: «Direi che siamo prontissimi. L’abbiamo preparato, non abbiamo avuto tanto tempo ma l’abbiamo preparata bene: siamo pronti e carichi. Milan con la porta ancora inviolata? Sì, sarà una bella sfida per entrambe le squadre. Il Milan sta bene, sta giocando bene ed è una squadra forte. Sarà una bella partita. Per me l’unico pensiero è sulla partita, sono concentrato su questo e su far bene lì».