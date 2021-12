De Vrij: «Passione per il pianoforte nata durante il lockdown!»

De Vrij in un’intervista realizzata da DAZN per la rubrica “Culture” (che andrà in onda martedì in versione integrale) ha parlato della sua passione per il pianoforte.

PASSIONE – De Vrij nel corso dell’intervista parla della sua passione per il pianoforte: «Dove ho imparato? Ho iniziato durante il lockdown perché il pianoforte mi piace da tanto tempo».