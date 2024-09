De Vrij: «Oggi non siamo felici. Ma siamo un gruppo unito, a prescindere»

Al termine dell’1-1 contro il Monza, in casa Inter si riavvolge il nastro in vista della sfida contro il Manchester City. Negli studi di Rai Sport ha parlato anche Stefan De Vrij, difensore nerazzurro.

DISPIACERE – Archiviato il pareggio al Brianzeo contro il Monza, negli studi di Rai Sport a La Domenica Sportiva, è intervenuto anche Stefan de Vrij. L’estremo difensore dell’Inter ha parlato così al termine dei novanta minuti. Queste le sue parole: «Queste partite dobbiamo vincerle, il fatto che non ci siamo riusciti sicuramente ci siamo rimasti male. C’è delusione anche per stasera, dobbiamo crescere e migliorarci. Si metteranno tutti dietro a chiuderci gli spazi, abbiamo iniziato anche bene oggi ma non siamo riusciti a fare gol. Poi abbiamo abbassato i ritmi e non siamo più riusciti a trovare come risalire. Inter forte? Non credo che le parole esterne ci facciano calare l’attenzione o la pressione. Siamo un gruppo unito, ogni giorno cerchiamo di preparare al massimo. Cerchiamo di imparare e guarderemo avanti».

De Vrij presenta gli impegni in Champions League

EUROPA – De Vrij ,a seguire, ha parlato dei prossimi impegni: «Manchester City e Milan? Sono partite molto importanti, ma guardiamo una partita alla volta. Da adesso testa al Manchester City. Haaland? Non dobbiamo parlare dei singoli. Lo conosciamo tutti, ha già fatto tanti gol ma dovremo difendere come squadra. L’approccio è stato anche buono, poi certo che se fai gol tutto diventa più facile. Come lo scorso anno, oggi invece abbiamo faticato a trovare gli spazi e a creare occasioni. Anche loro però, oltre al bel gol, non hanno trovato tantissimo».