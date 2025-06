De Vrij: «Non solo sfortuna, colpa nostra! Dovevamo fare meglio»

De Vrij prova a metterci la faccia dopo l’ennesima figuraccia, Inter-Fluminense 0-2. Le sue parole nel post partita di Inter TV.

FINITA MALISSIMO – Stefan de Vrij non cerca alibi dopo Inter-Fluminense: «Non solo sfortuna, ci abbiamo messo del nostro. Dovevamo fare molto meglio, poi essere subito in svantaggio diventa tutto più difficile. Non abbiamo approcciato bene la partita, non siamo stati convinti nei duelli e chiudere gli spazi. Sono andati in vantaggio, si sono abbassati e abbiamo chiuso gli spazi. Nel secondo tempo c’erano più spazi, abbiamo creato occasioni ma non abbiamo fatto gol: adesso c’è delusione. Dovevamo fare molto di più, molto meglio. Hanno meritato di vincere, loro sono una buona squadra ma noi dovevamo fare molto meglio. Un messaggio? Sicuramente che, quando torniamo, faremo di tutto per tornare a vincere, lavorare e dare il 100% ogni giorno».