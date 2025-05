De Vrij netto: «Scudetto? Non abbiamo meritato! Una sensazione»

De Vrij è intervenuto al termine di Como-Inter, sfida valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A che ha assegnato lo scudetto al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

SENSAZIONE – Stefan de Vrij parla così dopo Como-Inter: «Abbiamo fatto il nostro, sapevamo di dipendere dagli altri, più di questo non potevamo fare. Ora bisogna lasciare alle spalle e prepararci al massimo per la finale di Champions League. Se meritavamo noi? Non abbiamo meritato alla fine perché se dopo 38 partite non sei primo meritano quelli che sono primi, però c’è la sensazione che potevamo fare molto di più in campionato. Abbiamo tantissima voglia di fare una grande finale questa settimana, abbiamo lavorato tantissimo quest’anno facendo benissimo in Champions e ora faremo di tutto per finire bene».